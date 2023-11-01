Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Эффективность экстренной медпомощи выросла благодаря новому стандарту. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, с начала работы флагманских центров врачи провели почти 15 тысяч экстренных операций. Это на 25% больше, чем было раньше.

Большая часть операций выполняется малоинвазивными методами. В каждом центре есть суперсовременное оборудование и уникальные гибридные операционные. Везде есть палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения, а еще – четкая медицинская логистика от поступления экстренного пациента до доставки его в операционную.

Кроме того, на данный момент в Москве строятся еще три флагманских центра – в ГКБ имени Боткина, Буянова и Пирогова. Также будут отреставрированы приемные отделения в 11 городских стационарах.

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