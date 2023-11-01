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01 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: мэр рассказал о развитии трамвайного депо имени Баумана

Новости часа: мэр рассказал о развитии трамвайного депо имени Баумана

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Сергей Собянин сообщил о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Новости часа: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В депо имени Баумана рекордно быстро заменили весь парк трамваев. Об этом рассказал Сергей Собянин. На данный момент семь маршрутов депо обслуживают весь северо-восток города, а также частично Восточный и Центральный округа.

Инженерные системы обновили в более чем 10 тысячах домов Москвы в рамках капремонта. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

На ноябрьских выходных в Москве обещают дождливую погоду и 8–12 градусов. Таков прогноз синоптиков.

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