Новости часа: мэр рассказал о развитии трамвайного депо имени Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В депо имени Баумана рекордно быстро заменили весь парк трамваев. Об этом рассказал Сергей Собянин. На данный момент семь маршрутов депо обслуживают весь северо-восток города, а также частично Восточный и Центральный округа.

Инженерные системы обновили в более чем 10 тысячах домов Москвы в рамках капремонта. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

На ноябрьских выходных в Москве обещают дождливую погоду и 8–12 градусов. Таков прогноз синоптиков.