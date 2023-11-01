Новости часа: Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили проект планировки бывшей промзоны Южный порт. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Более 300 остановок нового типа сделают на московском заводе до конца года. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Метеозима придет в столицу с задержкой во второй половине ноября. Это данные синоптиков.