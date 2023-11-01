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Новости

01 ноября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Сергей Собянин сообщил о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Новости часа: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили проект планировки бывшей промзоны Южный порт. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Более 300 остановок нового типа сделают на московском заводе до конца года. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Метеозима придет в столицу с задержкой во второй половине ноября. Это данные синоптиков.

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