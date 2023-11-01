01 ноября, 22:15Город
Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован
Донской монастырь в Москве планируется отреставрировать к 2025 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра проделанной работы. Работы по восстановлению начались 10 лет назад.
В ансамбль монастыря входят более 30 памятников архитектуры. На большей части объектов реконструкция уже завершена. Собор на время работ не закрывался, в нем проходили службы.
Что было сделано? И какие работы еще предстоят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.