Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Донской монастырь в Москве планируется отреставрировать к 2025 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра проделанной работы. Работы по восстановлению начались 10 лет назад.

В ансамбль монастыря входят более 30 памятников архитектуры. На большей части объектов реконструкция уже завершена. Собор на время работ не закрывался, в нем проходили службы.

Что было сделано? И какие работы еще предстоят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.