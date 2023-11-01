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Новости

Новости

01 ноября, 13:30

Новости

Новости часа: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Сергей Собянин сообщил о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Новости часа: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Мэр рассказал о развитии трамвайного депо, обслуживающего северо-восток Москвы

Сергей Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию сразу пяти исторических башен завершили в Донском монастыре. Как рассказал Сергей Собянин, Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован.

В Москве обновили рейтинг детских городских поликлиник. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В столичном метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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