Новости часа: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию сразу пяти исторических башен завершили в Донском монастыре. Как рассказал Сергей Собянин, Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован.

В Москве обновили рейтинг детских городских поликлиник. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В столичном метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.