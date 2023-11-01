Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

В Москве завершился значительный этап реставрации Донского монастыря. Это один из важнейших объектов масштабной реставрационной программы столицы, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра проделанной работы.

В ансамбль монастыря входит более 30 памятников истории и архитектуры. Специалисты уже восстановили 9 из 12 исторических башен, фасады и купола Нового собора, Малый собор, дом настоятеля и церковь Архангела Михаила.

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