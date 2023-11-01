01 ноября, 10:45Город
Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве
В День народного единства для москвичей приготовили большую программу. Подробнее о ней рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Основными площадками станут парки и природные территории. Гостей ждут более 50 интересных и познавательных мероприятий.
Также 4 ноября в Москве стартует городская акция "Единый день открытых дверей". В библиотеках и культурных центрах столицы пройдут лекции, мастер-классы, интерактивные занятия и многое другое.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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