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01 ноября, 10:45

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Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

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В День народного единства для москвичей приготовили большую программу. Подробнее о ней рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Основными площадками станут парки и природные территории. Гостей ждут более 50 интересных и познавательных мероприятий.

Также 4 ноября в Москве стартует городская акция "Единый день открытых дверей". В библиотеках и культурных центрах столицы пройдут лекции, мастер-классы, интерактивные занятия и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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