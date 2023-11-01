Мэр рассказал о развитии трамвайного депо, обслуживающего северо-восток Москвы

Трамвайному депо имени Баумана 1 ноября исполняется 90 лет. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, поздравив сотрудников депо с юбилеем предприятия.

На данный момент семь маршрутов депо имени Баумана обслуживают весь северо-восток города, а также частично Восточный и Центральный округа. Как отметил Сергей Собянин, в ближайшие годы депо ждет масштабная реконструкция. Там построят несколько корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный, а также приведут в порядок исторические строения.

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