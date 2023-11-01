Сергей Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Участники специальной военной операции могут обратиться за консультацией в Центр амбулаторной медицинской помощи в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, новую поликлинику открыли на базе госпиталя для ветеранов войн № 3.

В Центре с пациентами работает команда врачей самых разных специальностей. Это терапевты, офтальмологи, хирурги, неврологи, кардиологи, нейрохирурги, травматологи. В их распоряжении находится самая современная медицинская техника.

Подробнее о работе Центра – в эфире телеканала Москва 24.