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01 ноября, 22:00

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Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

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Команда Москвы победила на Национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В этом году москвичи завоевали 146 медалей и заняли первое место среди всех регионов в командном зачете.

В копилке столичной сборной 87 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовых награды. Мэр поздравил победителей, пожелал им успехов, а также найти работу по душе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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