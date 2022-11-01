Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Команда Москвы победила на Национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В этом году москвичи завоевали 146 медалей и заняли первое место среди всех регионов в командном зачете.

В копилке столичной сборной 87 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовых награды. Мэр поздравил победителей, пожелал им успехов, а также найти работу по душе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

