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Общество

Новости часа: доходы от мероприятий 4 ноября в Москве направят на поддержку новых регионов

Новости часа: доходы от мероприятий 4 ноября в Москве направят на поддержку новых регионов

Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

"Мой район. Навигатор": строительство БКЛ

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Собянин заявил, что Каховская линия метро скоро полностью войдет в состав БКЛ

Основные работы по реконструкции станции метро "Каширская" сделают до конца года – Собянин

Центральному дому журналиста на Никитском бульваре вернут исторический облик

"Мой район. Навигатор": Собянин посетил электродепо "Нижегородская"

Собянин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" из Москвы

Автовокзалом "Центральный" воспользовались больше 1,6 млн пассажиров за 2 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деньги от мероприятий Дня народного единства в Москве направят на поддержку жителей новых регионов. Об этом заявил Сергей Собянин.

В добровольческие отряды России с начала спецоперации записались более 15 тысяч человек. Об этом сообщил Генштаб ВС РФ.

Доходы мобилизованных не учтут при оценке нуждаемости их семей для соцподдержки. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

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