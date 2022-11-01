Новости часа: доходы от мероприятий 4 ноября в Москве направят на поддержку новых регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деньги от мероприятий Дня народного единства в Москве направят на поддержку жителей новых регионов. Об этом заявил Сергей Собянин.

В добровольческие отряды России с начала спецоперации записались более 15 тысяч человек. Об этом сообщил Генштаб ВС РФ.

Доходы мобилизованных не учтут при оценке нуждаемости их семей для соцподдержки. Об этом рассказал Михаил Мишустин.