Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

В Москве готовятся к ноябрьским праздникам. Например, на Красной площади начали устанавливать тематические инсталляции и огромный медиаэкран, где покажут уникальную кинохронику.

Сергей Собянин пригласил отпраздновать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года. Об этом он написал в своем блоге. По словам мэра, Москва будет отмечать патриотическими мероприятиями.

На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. На платформе инсталляции "Белорусский вокзал" гости увидят зенитку и вагон-теплушку. Также пройдут театрализованные постановки, а на экранах покажут уникальную кинохронику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.