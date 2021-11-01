Сергей Собянин посетил Московский штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, где пообщался с волонтерами и представителями крупных торговых компаний.

По словам мэра, в столице около трех миллионов пожилых людей находятся в режиме самоизоляции, им требуется постоянная помощь: и социальная, и психологическая.

"В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы, помимо государственных служб, работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные", – сказал Собянин.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 22 октября волонтеры акции #МыВместе возобновили оказание помощи пожилым москвичам старше 60 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, которые должны оставаться дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.