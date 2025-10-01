Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Ушедший из Москвы бизнес возвращается из-за квалифицированных кадров, заявил Сергей Собянин на пленарной сессии Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. Мэр отметил, что в первую очередь в столице создают качественную среду для жизни.

Развивают и инфраструктуру в школах Москвы. Именно поэтому, по словам мэра, они входят в пятерку лучших школ мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.