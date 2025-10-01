Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Сергей Собянин: новая дорога свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Собянин: районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское соединит пешеходный мост

Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием

Собянин: началось строительство моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дороги в Бирюлеве Западном

Сергей Собянин: московская промышленность становится экологичнее

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Ушедший из Москвы бизнес возвращается из-за квалифицированных кадров, заявил Сергей Собянин на пленарной сессии Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. Мэр отметил, что в первую очередь в столице создают качественную среду для жизни.

Развивают и инфраструктуру в школах Москвы. Именно поэтому, по словам мэра, они входят в пятерку лучших школ мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыбизнесгородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика