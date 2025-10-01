01 октября, 10:30Мэр Москвы
Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов
Порядка 450 объектов транспорта благоустроены в Москве за последние 10 лет. Сергей Собянин написал об этом в своем личном блоге.
Мэр напомнил, что рядом со станцией метро "Сокольники" появился небольшой транзитный сквер. Там организовали комфортное пространство, чтобы отдохнуть и погулять. Также в этом году завершили второй этап благоустройства у станции МЦД-4 Кусково.
