01 октября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Порядка 450 объектов транспорта благоустроены в Москве за последние 10 лет. Сергей Собянин написал об этом в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что рядом со станцией метро "Сокольники" появился небольшой транзитный сквер. Там организовали комфортное пространство, чтобы отдохнуть и погулять. Также в этом году завершили второй этап благоустройства у станции МЦД-4 Кусково.

