01 октября, 07:15

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Москвичи смогут поучаствовать в развитии кинопарка "Москино". На платформе "Город идей" стартовал проект "Время снимать кино", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Сейчас в кинопарке созданы условия для съемок фильмов, сериалов и клипов, построены современные павильоны и костюмерные, созданы мастерские декораций и реквизита. Теперь москвичи смогут предложить свои идеи по четырем направлениям развития кинопарка.

