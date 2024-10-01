Новости часа: стартовала регистрация на пятый поток программы "Академия инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве стартовала регистрация на пятый поток программы "Академия инноваторов", рассказал Сергей Собянин.

В этом году на 92 московских улицах обустроили инфраструктуру для велосипедистов, передает портал мэра столицы.

Возобновилось строительство лыжного трамплина на Воробьевых горах в Москве. Об этом сообщает градостроительный комплекс.