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Новости

Новости

01 октября, 22:00

Новости

Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили его здание на Триумфальной площади, сообщил Сергей Собянин.

Более 70 школ и детсадов планируют построить в столице у станций метро и ж/д. Об этом сообщает градостроительный комплекс Москвы.

Октябрь в Москве прогнозируется на 1,5–2 градуса теплее нормы, передает "Фобос".

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