Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили его здание на Триумфальной площади, сообщил Сергей Собянин.

Более 70 школ и детсадов планируют построить в столице у станций метро и ж/д. Об этом сообщает градостроительный комплекс Москвы.

Октябрь в Москве прогнозируется на 1,5–2 градуса теплее нормы, передает "Фобос".