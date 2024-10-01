01 октября, 22:00Новости
Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили его здание на Триумфальной площади, сообщил Сергей Собянин.
Более 70 школ и детсадов планируют построить в столице у станций метро и ж/д. Об этом сообщает градостроительный комплекс Москвы.
Октябрь в Москве прогнозируется на 1,5–2 градуса теплее нормы, передает "Фобос".