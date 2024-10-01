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Новости

Новости

01 октября, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Новости часа: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Мэр Москвы: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 100-летнему юбилею Театра сатиры специалисты обновили его основное здание на Триумфальной площади. Это информация Сергея Собянина.

В парках Москвы проведут лекции и тренинги по психологии, сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Полуфинал всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов стартует в Москве 10 октября, заявили организаторы мероприятия.

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