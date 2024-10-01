Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 100-летнему юбилею Театра сатиры специалисты обновили его основное здание на Триумфальной площади. Это информация Сергея Собянина.

В парках Москвы проведут лекции и тренинги по психологии, сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Полуфинал всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов стартует в Москве 10 октября, заявили организаторы мероприятия.

