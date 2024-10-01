Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый спортивный кластер обустраивают в Парке Горького, уточнил заммэра Петр Бирюков.

В это же время в столице началась регистрация на новый сезон экскурсий на городские предприятия "Открой#Моспром". Это информация портала мэра и правительства Москвы.