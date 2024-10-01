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Новости

Новости

01 октября, 17:45

Новости

Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Новости часа: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Мэр Москвы: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый спортивный кластер обустраивают в Парке Горького, уточнил заммэра Петр Бирюков.

В это же время в столице началась регистрация на новый сезон экскурсий на городские предприятия "Открой#Моспром". Это информация портала мэра и правительства Москвы.

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