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Новости

01 октября, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Новости часа: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Мэр Москвы: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Новости часа: 1 октября стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Легендарному Театру Сатиры 1 октября исполняется 100 лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. В честь юбилея городские власти обновили здание театра, расположенное на Триумфальной площади.

Лыжный трамплин на Воробьевых горах достроят на средства города. Это информация заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Центры московского долголетия в ближайший год появятся в каждом районе столицы, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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