Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Легендарному Театру Сатиры 1 октября исполняется 100 лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. В честь юбилея городские власти обновили здание театра, расположенное на Триумфальной площади.

Лыжный трамплин на Воробьевых горах достроят на средства города. Это информация заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Центры московского долголетия в ближайший год появятся в каждом районе столицы, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

