Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица создает условия для активного долголетия. Об этом рассказал Сергей Собянин в честь Дня старшего поколения, который отмечается 1 октября.



Новый спортивный кластер появится в Парке Горького, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Почти 200 брендов представят коллекции на Московской неделе моды. Это сведения столичного департамента культуры.

