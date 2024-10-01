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Новости

Новости

01 октября, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Новости часа: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Мэр Москвы: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Новости часа: 1 октября стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица создает условия для активного долголетия. Об этом рассказал Сергей Собянин в честь Дня старшего поколения, который отмечается 1 октября.

Новый спортивный кластер появится в Парке Горького, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Почти 200 брендов представят коллекции на Московской неделе моды. Это сведения столичного департамента культуры.

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