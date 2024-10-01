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Новости

01 октября, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Новости часа: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Мэр Москвы: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Новости часа: 1 октября стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Новости часа: в сентябре в Москве открылось 19 обновленных поликлиник

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 300 организаций проводят занятия Московского долголетия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инфраструктуру для велосипедистов в этом году обустроили на 92 улицах Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

Бабье лето продлится в столице до пятницы, сообщили синоптики.

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