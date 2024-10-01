Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 300 организаций проводят занятия Московского долголетия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инфраструктуру для велосипедистов в этом году обустроили на 92 улицах Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

Бабье лето продлится в столице до пятницы, сообщили синоптики.