Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

1 октября в Москве отмечают День старшего поколения. Как отметил Сергей Собянин в своем личном блоге, столица стремится обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую, насыщенную и полную возможностей жизнь. Для этого действует ряд инициатив.

Один из самых значимых проектов – "Московское долголетие". Благодаря ему сегодня горожане могут посвятить себя творчеству, спорту, изучать языки и даже получить новую профессию. За 6 лет создали уникальную сеть из 134 центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

