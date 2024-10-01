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01 октября, 08:30

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Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

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Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

1 октября в Москве отмечают День старшего поколения. Как отметил Сергей Собянин в своем личном блоге, столица стремится обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую, насыщенную и полную возможностей жизнь. Для этого действует ряд инициатив.

Один из самых значимых проектов – "Московское долголетие". Благодаря ему сегодня горожане могут посвятить себя творчеству, спорту, изучать языки и даже получить новую профессию. За 6 лет создали уникальную сеть из 134 центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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