Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Синоптики заявили, что первые заморозки в столице ожидаются во второй половине октября. Тем временем, Сергей Собянин сообщил о полной готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону.

В Александрийском заливе Турции очевидцы сняли несколько смерчей, которые выстроились в ряд под черной тучей.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил памятник "Принцесса Турандот" на Старом Арбате в Москве. Выяснилось, что нарушителем стал 20-летний житель Перми. Он залез на фонтан и начал его раскачивать. В результате конструкция надломилась и парень упал вниз.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".