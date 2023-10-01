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Новости

01 октября, 20:00

Новости

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Собянин сообщил о полной готовности Москвы к отопительному периоду

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Синоптики заявили, что первые заморозки в столице ожидаются во второй половине октября. Тем временем, Сергей Собянин сообщил о полной готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону.

В Александрийском заливе Турции очевидцы сняли несколько смерчей, которые выстроились в ряд под черной тучей.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил памятник "Принцесса Турандот" на Старом Арбате в Москве. Выяснилось, что нарушителем стал 20-летний житель Перми. Он залез на фонтан и начал его раскачивать. В результате конструкция надломилась и парень упал вниз.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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