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Новости

01 октября, 14:30

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Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

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Москва оказывает поддержку предпринимателям в поиске партнеров на новых рынках. Для этого организуются выставки и бизнес-выезды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, разработки столичных предпринимателей востребованы по всему миру. При поддержке Московского экспортного центра бизнесмены смогли представить свою продукцию в десятках стран мира. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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