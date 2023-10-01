Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

Москва оказывает поддержку предпринимателям в поиске партнеров на новых рынках. Для этого организуются выставки и бизнес-выезды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, разработки столичных предпринимателей востребованы по всему миру. При поддержке Московского экспортного центра бизнесмены смогли представить свою продукцию в десятках стран мира. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".