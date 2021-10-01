Собянин открыл сразу девять районных клубов сети "Мой социальный центр"

Сергей Собянин в День пожилых людей открыл центр социального обслуживания нового формата в Братееве. Это пространство нового формата для досуга москвичей старшего поколения.

Одновременно свою работу сегодня начали еще восемь центров в разных районов Москвы.

По словам градоначальника, подобный проект обсуждался с людьми старшего поколения давно. По мнению мэра, важно было создать центр не только для выдачи пособий, но и для общения и отдыха.

Подробнее о том, какие активности ждут москвичей, – в эфире телеканала Москва 24.