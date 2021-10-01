Собянин представил основные проекты благоустройства в ТиНАО этого года

В ТиНАО привели в порядок более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Выполнили первый этап благоустройства поселка Марьино. Стала ухоженной зеленая зона отдыха, появились новые дорожки, детские площадки, тренажеры. Также отремонтирован пешеходный мост.

В Щербинке высадили сквер. Там появились более 900 деревьев и кустарников, заменили игровые площадки. В поселке Шишкин Лес тоже стало комфортнее с обновленной зоной отдыха.

Кроме того, в Троицке приступили к благоустройству на правом берегу Десны, а в поселении Роговском строится детский парк развлечений "Тридевятое царство". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.