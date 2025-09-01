Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770

Собянин: сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей

Собянин: более 100 тысяч юных москвичей впервые переступят школьный порог

Мэр Москвы: уникальная художественная подсветка будет создана в "Лужниках"

В Москве в четвертый раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

В Москве планируют построить 125 новых открытых бассейнов

Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

"Новости дня": технопарк появился на Новомосковской улице в Москве

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Проекту "Сделано в Москве" исполнилось три года. Он объединил более 7,5 тысячи столичных брендов. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX. По словам мэра, инициатива открывает для предпринимателей широкие возможности: участие в крупных отраслевых выставках, открытие фирменных магазинов и арт-павильонов.

Руководитель проекта Александр Беляев отметил, что "Сделано в Москве" превратилось в развитую экосистему с онлайн и офлайн-мерами поддержки. Многие компании, начав с отдельных привилегий, получают дополнительные возможности, что способствует росту выручки. Московские товары успешно выходят на российский и зарубежные рынки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика