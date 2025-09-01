Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Проекту "Сделано в Москве" исполнилось три года. Он объединил более 7,5 тысячи столичных брендов. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX. По словам мэра, инициатива открывает для предпринимателей широкие возможности: участие в крупных отраслевых выставках, открытие фирменных магазинов и арт-павильонов.

Руководитель проекта Александр Беляев отметил, что "Сделано в Москве" превратилось в развитую экосистему с онлайн и офлайн-мерами поддержки. Многие компании, начав с отдельных привилегий, получают дополнительные возможности, что способствует росту выручки. Московские товары успешно выходят на российский и зарубежные рынки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.