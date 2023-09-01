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01 сентября, 19:30

Транспорт

Собянин: до конца 2024 года Москва получит 1 200 новых электробусов

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Столичным электробусам – 5 лет. Москва является лидером в Европе по количеству экологичных автобусов, а на маршрутах ездят больше 1 200 машин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр также рассказал несколько фактов об этом транспорте. Так, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы в окружающую среду на 60 тонн в год. За 5 лет пассажиры совершили больше 350 миллионов поездок. До конца 2024 года они поставят в Москву 1 200 электробусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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