Собянин: до конца 2024 года Москва получит 1 200 новых электробусов

Столичным электробусам – 5 лет. Москва является лидером в Европе по количеству экологичных автобусов, а на маршрутах ездят больше 1 200 машин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр также рассказал несколько фактов об этом транспорте. Так, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы в окружающую среду на 60 тонн в год. За 5 лет пассажиры совершили больше 350 миллионов поездок. До конца 2024 года они поставят в Москву 1 200 электробусов.

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