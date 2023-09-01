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01 сентября, 17:15

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Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово

Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово

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Сергей Собянин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в районе Москворечье-Сабурово. Оно построено по индивидуальному проекту, рассчитано на 900 мест и отвечает всем требованиям современного образования.

Школа оборудована робоклассами, естественно-научными и инженерно-физическими лабораториями, медицинским лабораторно-исследовательским комплексом, академическим лабораторно-исследовательским комплексом, IT-полигоном, специализированными кабинетами иностранных языков, естествознания и компьютерными классами. Все они оснащены самым современным оборудованием с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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