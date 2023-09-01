Новости часа: Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно в "Московскую электронную школу" заходят 4,5 миллиона раз. Об этом Сергей Собянин рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Купальный сезон в Москве завершен, несмотря на аномально теплую погоду. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.