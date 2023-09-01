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Новости

01 сентября, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"

Новости часа: Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"

Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово

Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году

Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 на юге столицы

Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 на юге столицы

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно в "Московскую электронную школу" заходят 4,5 миллиона раз. Об этом Сергей Собянин рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Купальный сезон в Москве завершен, несмотря на аномально теплую погоду. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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