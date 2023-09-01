Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 900 учеников могут учиться в новом здании школы № 1579 в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин во время открытия школы вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Москвичей предупредили о возможных локальных ограничениях в центре столицы из-за подготовки ко Дню города. Это данные Дептранса.

Флагманский центр Филатовской больницы начнет принимать пациентов в ближайшее время. Об этом заявил главный врач Валерий Вечорко.