Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 16:30

Город

Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово

Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурово

Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году

Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 на юге столицы

Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 на юге столицы

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 900 учеников могут учиться в новом здании школы № 1579 в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин во время открытия школы вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Москвичей предупредили о возможных локальных ограничениях в центре столицы из-за подготовки ко Дню города. Это данные Дептранса.

Флагманский центр Филатовской больницы начнет принимать пациентов в ближайшее время. Об этом заявил главный врач Валерий Вечорко.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородтранспортмедицинавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика