01 сентября, 16:00Город
Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 на юге столицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое здание школы № 1579 открыли в районе Москворечье-Сабурово. Сергей Собянин рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии Московской электронной школы (МЭШ) и перспективах внедрения ее сервисов в системы образования других регионов страны.
Обновленную схему метро с обозначением D3 и D4 начали размещать в столичном транспорте. Это данные Дептранса.
Гостиный Двор на Московском урбанфоруме 2 и 3 сентября станет площадкой развлечений для детей. Об этом заявили организаторы.