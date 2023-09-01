Новости часа: Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 на юге столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое здание школы № 1579 открыли в районе Москворечье-Сабурово. Сергей Собянин рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии Московской электронной школы (МЭШ) и перспективах внедрения ее сервисов в системы образования других регионов страны.

Обновленную схему метро с обозначением D3 и D4 начали размещать в столичном транспорте. Это данные Дептранса.

Гостиный Двор на Московском урбанфоруме 2 и 3 сентября станет площадкой развлечений для детей. Об этом заявили организаторы.