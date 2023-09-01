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Новости

01 сентября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Новости часа: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана. Комплекс общежитий строят на Госпитальной набережной, сообщил мэр столицы.

В Москве уровень трудоустройства выпускников колледжей составил 85%. Об этом заявили в кабмине РФ.

На дорогах столицы уже 5 баллов. Вечером 1 сентября лучше пользоваться общественным транспортом, рассказали в ЦОДД.

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