01 сентября, 15:30Общество
Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана. Комплекс общежитий строят на Госпитальной набережной, сообщил мэр столицы.
В Москве уровень трудоустройства выпускников колледжей составил 85%. Об этом заявили в кабмине РФ.
На дорогах столицы уже 5 баллов. Вечером 1 сентября лучше пользоваться общественным транспортом, рассказали в ЦОДД.