Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 14:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Новости часа: Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Новости часа: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Центральный кластер", "Квантум парк" и комплекс общежитий в МГТУ имени Баумана сдадут в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число электробусных маршрутов в Москве со 2 сентября достигнет 95. Об этом заявил Мосгортранс.

"Аэроэкспресс" запустил опцию оформления льготных билетов на сайте и в приложении. Это данные перевозчика.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоЕвгения МирошкинаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика