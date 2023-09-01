Новости часа: Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Центральный кластер", "Квантум парк" и комплекс общежитий в МГТУ имени Баумана сдадут в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число электробусных маршрутов в Москве со 2 сентября достигнет 95. Об этом заявил Мосгортранс.

"Аэроэкспресс" запустил опцию оформления льготных билетов на сайте и в приложении. Это данные перевозчика.