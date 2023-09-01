Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм".

По словам градоначальника, новые корпусы являются совместным проектом с правительством РФ по поручению Владимира Путина. Собянин также назвал историческое здание "Фанагорийских казарм" уникальным объектом, который у военных попросили отдать.

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