Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 13:15

Город

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Новости часа: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году

Новости часа: температура в Москве поднимется до 28 градусов 1 сентября

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

"Мой район. Навигатор": кинокластер мирового уровня создадут в Москве

Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм".

По словам градоначальника, новые корпусы являются совместным проектом с правительством РФ по поручению Владимира Путина. Собянин также назвал историческое здание "Фанагорийских казарм" уникальным объектом, который у военных попросили отдать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр Москвыобразованиегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика