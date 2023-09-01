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Новости

01 сентября, 12:30

Происшествия

Новости часа: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Новости часа: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году

Новости часа: температура в Москве поднимется до 28 градусов 1 сентября

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

"Мой район. Навигатор": кинокластер мирового уровня создадут в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поблагодарил военных, которые сбили беспилотник и не дали испортить День знаний. БПЛА был сбит рядом с Люберцами.

В трех школах столицы с 1 сентября начинают изучать африканские языки. Об этом сообщил департамент образования.

В Москве объем промышленного производства вырос на 11,3%. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

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