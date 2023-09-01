01 сентября, 12:30Происшествия
Новости часа: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поблагодарил военных, которые сбили беспилотник и не дали испортить День знаний. БПЛА был сбит рядом с Люберцами.
В трех школах столицы с 1 сентября начинают изучать африканские языки. Об этом сообщил департамент образования.
В Москве объем промышленного производства вырос на 11,3%. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.