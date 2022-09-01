Собянин вручил госнаграды учителям, медикам, тренерам и соцработникам

В преддверии Дня города учителя, медики, тренеры, соцработники получили госнаграды. Сергей Собянин вручил москвичам медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, ордена Дружбы и медали Луки Крымского.

Заслуги жителей отмечены также благодарностью президента и почетными званиями. Вручая городские награды, мэр города отметил важность работы всех служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.