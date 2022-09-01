Подать электронное заявление на компенсацию части платы за содержание ребенка в детском саду стало проще. Постановление подписал Сергей Собянин.

Во-первых, предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов. Впервые в практике городских электронных услуг вводятся элементы автозаполнения реквизитов. Вместо ввода полного наименования банка достаточно будет указать БИК. Это сократит количество ошибок в заполнении заявлений и, соответственно, технических отказов в назначении компенсации.

Во-вторых, внедрили дополнительные проверки поданных сведений и информирование в течение 24 часов о том, что заявление подавать не требуется, так как компенсация была назначена ранее или родители освобождены от оплаты за содержание детей в образовательных организациях.

В-третьих, родители, ранее оформившие компенсацию в электронном виде, смогут подать заявление об изменении банковских реквизитов также в электрон­ном виде. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.