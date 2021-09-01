Собянин заявил, что Москва является крупнейшим донором для регионов России

Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе просветительского марафона "Новое знание".

Только за прошлый год эта сумма составила 800 миллиардов рублей.

Много говорили и об инновациях. Столицу буквально захватывают технологии, которые когда-то описывали фантасты. Так, на всех видах общественно транспорта планируют внедрить беспилотное управление – испытания уже идут. А в метро уже сейчас можно оплатить проезд всего одним взглядом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.