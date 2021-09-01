Собянин: в Москве проведено масштабное благоустройство школьных дворов и стадионов

Сергей Собянин объявил, что к новому учебному году было благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов. Об этом мэр столицы сообщил в ходе открытия после ремонта здания школы "Дмитровский" на Карельском бульваре.

"Около 400 площадок комплексно обустроено в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила такую системную программу реорганизации школьных пространств. Многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих людей. Надеюсь, что у нас это стало получаться", – сказал Собянин.

В 2021 году правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов и территорий детских садов. Эта инициатива затронула 233 территории детских садов и 173 школьные территории. На школьных дворах установили детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, а также провели комплексное озеленение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.