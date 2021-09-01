Власти Москвы из-за пандемии пока не планируют возобновлять городские праздники в привычном допандемийном масштабе. Об этом написал Сергей Собянин.

"После вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали. Пока в ограниченном масштабе – без шумных народных гуляний и мастер-классов. Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", – написал мэр.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Цветочный джем". Он пройдет в городе в четвертый раз.