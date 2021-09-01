Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

Поездки по Москве становятся дешевле. Теперь пересесть с одного наземного транспорта на другой можно бесплатно. Воспользоваться опцией можно в течение 90 минут с начала поездки. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

По его словам, благодаря этому нововведению москвичи смогут сэкономить до 11 тысяч рублей в год. Чтобы начать пользоваться бесплатными пересадками, нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету на сайте метрополитена или же в приложении "Метро Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.