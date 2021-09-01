Собянин назвал дату запуска системы оплаты проезда в метро по лицу

Систему распознавания лиц для оплаты проезда внедрят на всех станциях метро. Система Face Pay заработает в столичной подземке уже с 15 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая функция позволит пассажирам быстрее проходить в подземный транспорт и сократит очереди у турникетов.

В августе систему уже опробовали на четырех линиях и она показала свою эффективность. Оценили ее и москвичи за несколько недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.