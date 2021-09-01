Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы

Пересадка с одного наземного транспорта на другой в Москве становится бесплатной. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.

Воспользоваться бесплатной пересадкой можно в течение 90 минут с начала поездки.

Для получения возможности бесплатной пересадки между наземными видами транспорта необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Услуга станет доступной в течение 12 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.