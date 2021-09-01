Собянин: в Москве проведено масштабное благоустройство школьных дворов и стадионов

В Москве проведено масштабное благоустройство школьных дворов и стадионов. 25 новых школ и детских садов открыли для детей. Об этом мэр столицы сообщил в ходе открытия после ремонта здания школы "Дмитровский" на Карельском бульваре.

IT-, робо-классы, лабораторные комплексы – теперь дополнительные занятия можно посещать, не выходя из школы. Там учатся почти 3 000 человек.

Мэр поздравил учеников с началом нового учебного года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.