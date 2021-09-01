Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

Пересадка с одного наземного транспорта на другой в Москве становится бесплатной. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.

Воспользоваться бесплатной пересадкой можно в течение 90 минут с начала поездки. По словам мэра, примерно 500 тысяч москвичей сэкономят деньги и время благодаря нововведению.

Подробнее о том, будет ли наземный транспорт популярнее у пассажиров, – в эфире телеканала Москва 24.