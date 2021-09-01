Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы

В Москве стали бесплатными пересадки между маршрутами наземного транспорта в течение 90 минут с начала поездки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту "Тройка" нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена. После этого бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

Это поможет тем, кто регулярно пользуется автобусами, электробусами и трамваями, сэкономить не только деньги – примерно 11 тысяч рублей в год, – но и время. Раньше, чтобы не тратиться, многие отказывались от пересадок и часть пути преодолевали пешком.

Власти ожидают, что эти меры привлекут на наземный транспорт новых пассажиров. В настоящее время наземным транспортом с пересадками ездят около 500 тысяч пассажиров в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.