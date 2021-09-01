Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

С 1 сентября в Москве вводятся бесплатные пересадки между маршрутами наземного транспорта в течение 90 минут с начала поездки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Это позволит тем, кто регулярно пользуется автобусами, электробусами и трамваями, сэкономить не только деньги – примерно 11 тысяч рублей в год, – но и время.

Раньше, чтобы не тратиться, многие отказывались от пересадок и часть пути преодолевали пешком, теряя драгоценные минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.